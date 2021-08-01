Немецкий футбольный клуб «Байер» решил отказаться от трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает немецкое издание Kicker.

По данным источника, «Байер» посчитал переход иранского форварда слишком дорогостоящим. По примерным подсчетам, затраты на переход и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро.

Также стало известно, что немецкий клуб договорился о новом контракте с Лукасом Аларио,поэтому нужды в еще одном форварде нет. Напомним, срок действующего соглашения аргентинца с «Байер» истекал летом 2022 года.