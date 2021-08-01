Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. В соревнованиях на брусьях Ильянкова заняла второе место с результатом 14.833 балла.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

Для России — это 41-я медаль Олимпиады в Токио. Всего на счету россиян 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.