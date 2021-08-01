Мужская сборная России по фехтованию на рапире в составе Антона и Кирилла Бородачевых, Тимура Сафина и Владислава Мыльникова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио. В финале россияне уступили соперникам из Франции со счетом 45:26.

В полуфинале россияне победили сборную США со счетом 45:41.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.