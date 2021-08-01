Российские теннисисты в финальном поединке микста разыграли золотые и серебряные медали Олимпиады в Токио. По итогам встречи золото досталось паре Анастасия Павлюченкова/ Андрей Рублев. Серебро у дуэта Елена Веснина/ Аслан Карацев. Счет по партиям составил 3:6, 7:6, 11:13. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Ранее Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр, уступив в финале немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 6:1.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.