Российский теннисист Карен Хачанов назвал разговоры о «чистоте» российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио «политической фигней», заявив, что готов обнародовать результаты своих допинг-тестов.

«Эти разговоры — политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать. Негатив реально обидно получать», — сказал Хачанов.

Напомним, ряд иностранных спортсменов стали сомневаться «чистоте» россиян на турнире в Токио. Глава USADA Трэвис Тайгарт даеж призвал обнародовать результаты допинг-проб всех спортсменов, и, в первую очередь, — россиян.

Ранее Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр, уступив в финале немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 6:1.