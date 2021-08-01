Американская гимнастка Микейла Скиннер сказал, что четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вероятнее всего выступит на Олимпиаде в Токио.

«Да, думаю, что так и будет, она выступит на бревне. Байлз каждый день смеётся, хихикает и поддерживает меня», — сказал Скиннер.

Ранее сообщалось, что Симона Байлз снялась с части соревнований по спортивной гимнастике на Играх в Токио из-за психологических проблем. В частности спортсменка досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, став серебряным призёром Олимпиады. Также гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований в брусьях и опорном прыжке.