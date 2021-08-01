Андрей Шевченко покинул пост главного тернера сборной Украины. Сообщается, что срок действия соглашения между специалистом и сборной подошел к концу.

«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды. Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко в посте, опубликованном на его странице в instagram.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины вышла в плей-офф турнира с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала украинская команда в дополнительное время одолела команду Швеции со счетом 2:1, а в 1/4 разгромно уступила Англии (0:4).