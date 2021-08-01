Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую депортируют из Японии в Беларусь против ее воли. По сообщению телеграм-канала «Фонд спортивной солидарности» спортсменку сняли со стартов представители сборной Белоруссии и увезли под охраной с вещами в сторону аэропорта. В инцидент пришлось вмешаться даже японской полиции.

Как стало известно из источника, Тимановская планирует просить политическое убежище в Европе.

Ранее Кристина Тимановская выступила с публичной критикой в адрес белорусских спортивных функционеров, которые не смогли, по мнению спортсменки, организовать работу в организации, и не уведомили ее о том, что на Олимпиаде она будет бежать 4×400 метров.