«Краснодар» достиг предварительной договоренности по трансферу полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Сообщается, что в ближайшее время футболист присоединиться к команде в Краснодаре. Соглашение Крыховяка с«Краснодаром» будет подписано после прохождения им медицинского осмотра. Срок действия контракта и сумма перехода пока не разглашается.

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк перешел в клуб в 2018 году на правах аренды из французского «Пари Сен-Жермен». В июле 2019 года футболист подписал с московским клубом полноценный контракт. В прошедшем сезоне РПЛ польский футболист провел 26 матчей за «Локомотив», отметившись 9 забитыми голами. В текущем сезоне-2021/22 хавбек сыграл в одном матче.