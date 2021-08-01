Сегодня, 2 августа, в матче 2-го тура нового сезона-2021/22 РПЛ «Ахмат» примет в гостях «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена». Начало матча — 20.00 мск.

В первом туре сезона-2021/22 РПЛ «Ахмат» играл в гостях с «Крыльями Советов». Итоговый результат матча — 2:1 в пользу команды из Грозного.

«Сочи» в первом туре сезона-2021/22 РПЛ играл с «Нижним Новгородом» также в гостях. Счет встречи составил 1:0 в пользу хозяев поля.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.