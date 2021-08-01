В Новогорске стартовали предсезонные прокаты юниоров. Первыми на олимпийскую базу учебно-тренировочного центра «Новогорск» заехали фигуристы-танцоры. Сообщается, что все фигуристы предварительно сдали отрицательные тесты ПЦР. Сегодня, 1 августа, спортсмены провели первые тренировки на льду.
Всего в прокатах примет участие 12 танцевальных пар:
1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол,
2. Софья Качушкина — Олег Муратов,
3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин,
4. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов,
5. Ольга Мамченкова — Марк Волков,
6. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин,
7. Анна Румак — Глеб Гончаров,
8. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов,
9. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин,
10. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий,
11. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано,
12. Елизавета Шичина — Гордей Хубулов.
Подробное расписание и время начала прокатов:
Информации по трансляции прокатов на данный момент нет.
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