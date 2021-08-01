На самом старте этапа «Формулы-1» «Гран-при Венгрии» произошла авария. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас на первом повороте допустил ошибку при торможении, врезался болид Ландо Норриса («Макларен»). Тот потерял управление и врезался в лидера общего зачёта Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Боттас по инерции протаранил еще одного гонщика «Ред Булла» Серхио Переса.

В результате аварии снялись все пострадавшие, кроме Ферстаппена. Тот откатился на 13-е место и получил сильные повреждения автомобиля, но всё же продолжил гонку.

Помимо трёх попавших в аварию пилотов, с гонки снялся ещё и Шарль Леклер («Феррари»). Таким образом, в заезде осталось только 16 участников.

Напомним, что в предыдущей гонке — «Гран-при Великобритании» — Ферстаппен вылетел с трассы после контакта с Льюисом Хэмилтоном, а последний в результате одержал победу.