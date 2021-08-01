Сразу два легкоатлета выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту. Первое место поделили катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Оба взяли высоту 2,37 м, затратив одинаковое число попыток. Бронзу взял Максим Недосеков из Белоруссии, который потратил больше попыток на ту же высоту.

Два россиянина Михаил Акименко и Илья Иванюк не смогли взять медали. Акименко показал результат 2,33 и стал шестым, а Иванюк с результатом 2,30 занял девятое место.

Напомним, что из-за решения World Athletics Россия смогла заявить на Олимпиаду-2020 только десятерых представителей лёгкой атлетики. Одна из них — прыгунья в длину Дарья Клишина — также осталась без награды.