Российские спортсмены продолжают выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио. В первый день августа россияне завоевали одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Теннис

В миксте состоялся российский финал. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в трёх сетах вырвали победу Елены Весниной и Аслана Карацева – 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Карен Хачанов получил серебро в мужском разряде, проиграв в финале Александру Звереву из Германии (3:6, 1:6).

Фехтование

Мужская сборная России завоевала серебро в командной рапире, уступив в финале Франции (28:45).

Спортивная гимнастика

Анастасия Ильянкова взяла серебро в упражнениях на брусьях.

Бокс

Имам Хатаев завоевал бронзу в весе до 81 кг, уступив в полуфинале британцу Бенджамину Уиттакеру (1:4).

Андрей Замковой также получит бронзу в весовой категории до 69 кг. В полуфинале он уступил кубинцу Рониэлю Иглесиасу (2:3).

Остальные результаты:

Прыжки в воду

Мария Полякова заняла десятое место в прыжках с трёхметрового трамплина (284,05).

Плавание

Кирилл Мартынычев занял шестое место на дистанции 1500 м вольным стилем (14:55.85).

Мужская сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников) стала четвёртой в эстафете 4×200 м комплексом (3:29.22), отстав от бронзовых призёров на 0,05 секунды.

Женская сборная России (Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова) заняла седьмое место на дистанции 4×100 м комплексом.

Водное поло

Женская сборная России победила Японию (20:16) в групповом турнире и вышла с третьего места в четвертьфинал турнира, где сыграет с Австралией.

Лёгкая атлетика

Дарья Клишина неудачно выполнила все три попытки в квалификации и не вышла в финал без зафиксированного результата.

Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли шестое и девятое место в прыжках в высоту с результатами 2:33 и 2:30 соответственно.

Бокс

Глеб Бакши обеспечил себе медаль в весе до 75 кг, победив в четвертьфинале Валсанта Хаи из Доминиканской республики (5:0).

Альберт Батыргазиев также возьмёт медаль в весе до 57 кг. В поединке 1/4 финала он победил монгола Тсендбаатара Эрденебата (3:2).

Иван Верясов в весе свыше 91 кг проиграл в четвертьфинале Камшибеку Кункабаеву из Казахстана (1:4).

Велоспорт

Ирек Ризаев занял шестое место в BMX-фристайле у мужчин (82,40).

Елизавета Посадских в финале женского BMX-фристайла стала девятой (63,00).

Конный спорт

Андрей Митин и Михаил Настенко занимают 37-е и 47-е место в индивидуальном троеборье после завершения кросса.

Спортивная гимнастика

Никита Нагорный занял седьмое место (13,066) в вольных упражнениях.

Давид Белявский стал четвёртым в упражнениях на коне (14,833).

Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова стал пятой и шестой в опорном прыжке с результатами 14,683 и 14,666 соответственно.

Мельникова также заняла последнее восьмое место в упражнениях на брусьях (13,066)

Парусный спорт

Павел Созыкин и Денис Грибанов идут 12-ми после восьми гонок в классе 470.

Стрельба

Леонид Екимов занимает десятое место в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м после первого этапа квалификации.

Пляжный волейбол

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вылетели в 1/8 финала женского турнира, уступив Анастасии Кравченковой и Тине Граудиной из Латвии (21:16, 17:21, 13:15).

Волейбол

Мужская сборная России в трёх сетах победила Тунис (25:20, 25:22, 25:16) и завершила групповой этап на первом месте. В 1/4 финала россияне сыграют с Канадой.

Борьба

Сергей Емелин завершил выступления в греко-римской борьбе в весе до 60 кг, уступив в 1/4 финала кубинцу Луису Орте (3:4).

Сергей Семёнов также не смог пробиться в полуфинал в греко-римской борьбе в весе до 130 кг, проиграв Якобу Каджая из Грузии (1:3).

Наталья Воробьёва в женской вольной борьбе тоже уступила в 1/4 финала. На пути к медали в весе до 76 кг её остановила Айпери Медет из Киргизии (0:12).