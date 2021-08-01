Сборная США вышла на второе место в медальном зачёте Олимпиады-2020. За первый день августа американцы взяли четыре золотых медали, шесть серебряных и три бронзовых. Всего на их счету 59 наград: 20 золотых, 23 серебряных, 16 бронзовых.

Лидирует сборная Китая — 24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых медали.

Хозяева Олимпиады — сборная Японии — опустилась на третье место (17-5-9).

Сборная России (12-19-14) по итогам дня опустилась с четвёртого места на пятое, пропустив вперёд Австралию (14-3-14).

Награды России 1 августа принесли:

Золото:

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв (теннис, микст)

Серебро:

Елена Веснина/Аслан Карацев (теннис, микст)

Карен Хачанов (теннис, микст)

Мужская сборная России (фехтование, командная рапира)

Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика, брусья)

Бронза:

Имам Хатаев (бокс, до 81 кг)

Андрей Замковой (бокс, до 69 кг)

По общему числу медалей Россия входит в тройку лидеров (44), уступая Китаю (51) и США (59).