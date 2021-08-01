Легкоатлетка сборной Белоруссии Кристина Тимановская обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет за помощью в связи с попыткой её насильной депортации. Сейчас она находится в Токио на Олимпиаде-2020, однако по данным телеграм-канала «Фонд спортивной солидарности», легкоатлетку со стартов представители сборной Белоруссии и увезли под охраной с вещами в сторону аэропорта. В инцидент пришлось вмешаться даже японской полиции.

В том же телеграм-канале появилось обращение Тимановской: «Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это».

Отмечается, что к ней выехали представители японского МИД. Посольство Польши в Токио уже выразило готовность оказать помощь Тимановской.

Ранее Кристина Тимановская выступила с публичной критикой в адрес белорусских спортивных функционеров, которые не смогли, по мнению спортсменки, организовать работу в организации, и не уведомили ее о том, что на Олимпиаде она будет бежать 4×400 метров.