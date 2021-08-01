Российский фигурист Пётр Гуменник определился с музыкой, которую будет использовать в новом олимпийском сезоне в короткой программе.

19-летний спортсмен в Инстаграме сообщил, что будет кататься под акустическую версию композиции «Leave A Light On» Тома Уокера.

В прошлом сезоне Гуменник катался под «Лунную сонату» в короткой программе и «Призрака оперы» — в произвольной.

В сезоне-2020/21 Гуменник стал седьмым на чемпионате России, выиграл серебро финала и золото пятого этапа Кубка России, стал третьим на московском этапе «Гран-при» и третьем этапе Кубка страны.