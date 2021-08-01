Итальянский тренер Мауро Тассотти может стать новым главным тренером «Локомотива». По данным «Спорт-Экспресса», в нём заинтересовано новое руководство клуба в лице руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника и технического директора Томаса Цорна. В этой должности Тассотти может сменить 42-летнего Марко Николича, который выиграл с «Локо» Кубок России-2020/21 и стал бронзовым призёром чемпионата.

Тассотти 61 год, он ранее возглавлял молодёжку «Милана» и в 2001 году недолго поработал главным тренером клуба. Затем с 2001 по 2015 год специалист входил в тренерский штаб «россонери», ассистируя Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и другим тренерам клуба.

В 2016 году Тассотти вошёл в тренерский штаб сборной Украины, став ассистентом Андрея Шевченко. На Евро-2020 украинцы дошли до 1/4 финала. Сегодня, 1 августа, Шевченко объявил об уходе из сборной.