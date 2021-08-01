Летнее трансферное окно вступает в активную фазу. Самые громкие и эффектные сделки обычно проходят в августе. Не остаётся в стороне и «Зенит». Новый сезон в России уже стартовал, петербуржцы уже выиграли первый трофей, разгромив в матче за Суперкубок «Локомотива» (3:0). Однако усиление им сейчас нужно кровь из носу. Nevasport рассказывает о самых интересных трансферах и трансферных слухах «Зенита».

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Вратарь

Юрий Дюпин (33 года, «Рубин»). 26 матчей, 28 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

После официального ухода Андрея Лунёва в «Байер» вопрос о подписании нового голкипера встал особенно остро. Тем не менее, петербуржцы пока не торопятся усиливать вратарскую линию, доверяя опытному Михаилу Кержакову. Ещё весной промелькнула информация об интересе Сергея Семака к Юрию Дюпину. Пока что новых подробностей трансфера не возникало, так что сезон Дюпин начал двумя «сухарями» за «Рубин».

Александр Максименко (23 года, «Спартак»). 29 матчей, 36 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

Ещё один вратарский слух больше выглядит как агентские игры с целью выбить голкиперу «Спартака» новый контракт. Но полностью исключать вероятность перехода Максименко не стоит – в конце концов, в России не так много вратарей уровня «Зенита», а при лимите на легионеров рискованно одну «иностранную» вакансию из восьми забивать голкипером.

Защитник

Джонатан Та (25 лет, «Байер»). 27 матчей, 1 гол в чемпионате Германии

По данным немецких источников, центральный защитник сборной Германии входит в сферу интересов «Зенита». Впрочем, этот трансфер выглядит маловероятным. Во-первых, центр обороны у петербуржцев уже достаточно укомплектован (Ракицкий – Ловрен плюс ближайший резервист Чистяков плюс молодые таланты). Во-вторых, более предметный интерес к Та проявляет лондонский «Арсенал», который уже предложил за него 20 миллионов евро.

Полузащитники

Клаудиньо (24 года, «Брагантино»). 35 матчей, 18 голов в чемпионате Бразилии-2020

Об интересе «Зенита» к Клаудиньо слухи ходят уже давно. Сейчас, правда, переговоры стоят на паузе: хавбек вместе со сборной Бразилии идёт к золоту Олимпиады. Команда уже дошла до полуфинала, где встретится с Мексикой. Кстати, в расположении сборной, помимо Клаудиньо, есть ещё зенитовец Малком. Кто знает, может, он окажет влияние на соотечественника.

Хакан Чалханоглу (27 лет, «Милан»). 33 матча, 4 гола в чемпионате Италии

«Зенит» продолжает поиски чистой «десятки», а на фоне травмы Магомеда Оздоева может усилить центр полузащиты за счёт более атакующего хавбека. Проблема только, что агент Хакана Чалханоглу уже успел опровергнуть слухи о переговорах с российским клубом.

Артуро Видаль (34 года, «Интер»). 23 матча, 1 гол в чемпионате Италии

Второй вариант «десятки» для Семака — ветеран сборной Чили Артуро Видаль. Таких громких имён в РПЛ не было давно, и 34 года – это явно не возраст для такого маститого футболиста. За этот переход говорит и контракт Видаля: он истекает летом следующего года, и начинающий экономить «Интер», вероятно, будет не прочь избавиться от дорогостоящего актива, не имеющего железного места в основе.

Проблемой остаётся конкуренция: Видаля не прочь подписать «Бешикташ». Турция давно стала местом, где топовые игроки могут сверкнуть в последний раз перед пенсией, и для Видаля этот вариант выглядит поперспективнее.

Йосимар Йотун (31 год, «Крус Асуль»). 39 матчей, 1 гол в чемпионате Мексики-2020/21

Довольно удивительная новость пришла из Мексики: 31-летний перуанец из мексиканского клуба может приехать в Россию. Помимо «Зенита», в число претендентов входят более вероятные кандидаты: клубы из Испании и Бразилии. Сложно представить, что сине-бело-голубые захотят брать немолодого игрока из не самого сильного чемпионата. Тем более, что под рукой есть более привлекательный вариант.

Дмитрий Баринов (24 года, «Локомотив»). 13 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

«Локомотив» этим летом сошёл с ума и устроил тотальную распродажу своих лидеров. Гжегож Крыховяк уже перешёл в «Краснодар», по слухам, сочтены дни в клубе и у Баринова. Хавбек выглядит очень перспективным вариантом: всего 24 года, способность сыграть и опорника, и центрального защитника, а на фоне травмы Оздоева именно Баринов смотрится как основной кандидат на его замену.

Агент Баринова Павел Батанин не подтвердил информацию, но и не опроверг её. А если слухи о распродаже «Локо» подтвердятся, то «Зенит» явно должен одним из главных скупщиков.

Антон Миранчук (25 лет, «Локомотив»). 23 матча, 4 гола в сезоне РПЛ

После первых неудач Алексея Миранчука в «Аталанте» в прессе всплыли слухи о его возможной аренде в «Зенит». Впрочем, сам хавбек решил не бежать в Россию после первых трудностей и продолжит бороться за место в составе чёрно-синих. А вот его брат-близнец Антон может стать одной из жертв распродажи «Локомотива». Воспитанник потерял в прошлом сезоне место в основе железнодорожников, но явно не растратил игровых качеств за полгода. Достаться «Зениту» он может за бесценок – какие-то 10 миллионов евро. Впрочем, фаворитом в борьбе на Миранчука считается ЦСКА. Но за «Зенит» всё же говорит участие в еврокубках. Как вы наверняка помните, Алексей Миранчук попал в Европу после успешной еврокампании.

Нападающие

Матеус Кунья (22 года, «Герта»). 27 матчей, 7 голов в чемпионате Германии

По данным Goal, «Зенит» нацелился ещё на одного бразильского олимпийца. Накануне Кунья стал автором единственного гола в четвертьфинале против Египта и вывел Бразилию в полуфинал. Петербуржцы готовы предложить за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро. Но сам футболист склоняется к переезду в Испанию или Англию.

Шахрияр Моганлу (26 лет, «Персеполис»). 11 матчей в чемпионате Португалии за «Санта-Клару». 12 матчей, 4 гола в чемпионате Ирана

Не секрет, что Сердар Азмун остаётся самым лакомым кусочком для европейских клубов. «Зенит» продолжает прочёсывать рынок на случай потери форварда. И одним из самых экстравагантных вариантов на замену иранцв может стать его соотечественник. Моганлу уже попробовал себя в Европе, без особых успехов проведя полсезона в португальской «Санта-Кларе», после чего вернулся на родину на правах аренды. Кто знает, может, второй вояж, уже в восточную Европу, станет более успешным.

Якуб Сверчок (28 лет, «Пяст»). 23 матча, 15 голов в чемпионате Польши

Этот сезон нападающий сборной Польши отыграл на родине в «Пясте» и стал вторым бомбардиром чемпионата. После этого клуб выкупил его у «Лудогорца» за рекордные для себя 1 миллион евро. В «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к Сверчку, но дали понять, что не собираются расставаться с ним, даже несмотря на то, что питерцы готовы выкупить его за тройную сумму.

Джованни Симеоне (25 лет, «Кальяри»). 33 матча, 6 голов в чемпионате Италии

Одним из камней преткновения при покупке иностранцев для «Зенита» был лимит: у петербуржцев уже были заполнены восемь вакансий. Однако уход Себастьяна Дриусси и возможная продажа Сердара Азмуна развязывает руки скаутам. На днях клуб возобновил переговоры по сыну тренера «Атлетико» Диего Симеоне. «Кальяри» хочет за него 10 миллионов евро. По данным авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки ди Марцио, за форварда готов побороться ещё и «Марсель».

Гонсалу Гедеш (24 года, «Валенсия»). 31 матч, 5 голов в чемпионате Испании

Гонсалу Гедеш может стать отличной заменой ушедшему Дриусси. Форвард предпочитает действовать на фланге, так что не будет жаловаться на плохую позицию на поле, а при необходимости сможет выйти и на острие. Сине-бело-голубые предложили 24-летнему португальскому футболисту трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.

Андреа Белотти (27 лет, «Торино»). 35 матчей, 13 голов в чемпионате Италии

Если Азмун всё же уйдёт, то гораздо более привлекательным вариантом, чем иранец Моганлу, станет новоиспечённый чемпион Европы. За последние шесть сезонов Белотти ни разу не забил в чемпионате Италии менее десяти голов. На Евро-2020 форвард выходил на поле в шести играх из семи, включая финал против Англии (1:1, пенальти 3:2). Правда, в пяти играх он ограничивался только появлениями в середине второго тайма или в концовке встречи.

ПОТЕРИ

Вратарь

Андрей Лунёв (29 лет, «Байер»). 12 матчей в РПЛ

И всё-таки уход Лунёва свершился. Голкипер решил попробовать свои силы за границей и выбрал не самый простой вариант: крепкий клуб бундеслиги с опытным основным вратарём Лукашем Градецки.

Защитники

Юрий Жирков (37 лет). 15 матчей в РПЛ

Кажется, с Жирковым всё уже решено. Юрий Валентинович провёл долгую успешную карьеру, но даже такой карьере однажды приходит конец. Станислав Черчесов покинул сборную России, вряд ли Валерий Карпин будет цепляться за 38-летнего ветерана (в августе Жиркову исполнится 38), так что задерживаться в футболе ради поездки в Катар Жиркову нет смысла.

Саба Сазонов (19 лет, «Динамо»). 1 матч в РПЛ

Молодой защитник подписал трёхлетний контракт с «Динамо». Сандро Шварц умеет работать с молодёжью, возможно, и Сазонова ему удастся вывести на новый уровень. В «Зените» Сабе было тяжело конкурировать с именитыми защитниками.

Даниил Круговой (23 года). 19 матчей в РПЛ

Даниил Круговой может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». Речь идёт об аренде на год. Правда, новость эта появилась ещё в мае и никаких обновлений её не было. Судя по всему, трансфер всё же не состоится, и Семак будет использовать Кругового в качестве сменщика Дугласу на левом фланге обороны.

Полузащитники

Ярослав Михайлов (18 лет, «Шальке»). 19 матчей в молодёжной лиге, 6 – в ЮФЛ

Ярослав Михайлов – воспитанник академии «Зенита». Раньше петербуржцы пытались отдавать молодых игроков набираться в аренду в «Шальке», но проблемой была игра клуба в первой бундеслиге, где сложно пробиться в состав. Сейчас гельзенкирхенцы вылетели в бундеслигу 2, где у Михайлова будут небольшие, но все-таки шансы.

Даниил Шамкин (19 лет, «Балтика»). 3 матча в РПЛ

Ещё один молодой игрок, у которого уже есть опыт выступлений за основу, уехал поближе – не в Германию, а в бывшую Пруссию, также на правах аренды.

Нападающие

Себастьян Дриусси (25 лет, «Остин»). 16 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

К этому всё шло и этим всё закончилось. Дриусси выкупил собственный контракт и заключил долгосрочное соглашение с новичком MLS «Остином». Четыре сезона в «Зените» подошли к концу, а перед уходом Дриусси закрыл все «хвосты» — извинился перед Семаком за слова о «дерьмовой позиции».

Сердар Азмун (26 лет). 24 матча, 19 голов в сезоне РПЛ

Об интересе к Азмуну со стороны европейских клубов (пишите любой из Большой пятёрки, не ошибётесь) говорится уже не первый год. Но никогда трансфер не был так близок. В прессе появилась информация о переговорах с «Байером», а сами леверкузенцы подогрели слухи, опубликовав в твиттере эмодзи-ребус с намёком на Азмуна. И, кажется, 1 августа миллионы зенитовских фанатов с облегчением выдохнули. Сделка сорвалась, поскольку «Байер» отпугнула стоимость Азмуна.

Впрочем, окончательно расслабляться рано – игрока может перехватить другой европейский клуб. Недаром скауты «Зенита» продолжают искать ему замену.

Артём Дзюба (32 года). 27 матчей, 20 голов в сезоне РПЛ

Недавно в турецкой прессе появилась информация, что форвардом интересуется «Фенербахче». До недавнего времени этот трансфер казался почти невозможным, но… Дзюба впал в немилость фанатов после Евро-2020, провалил стартовый тур РПЛ и с большой вероятностью может пролететь мимо сборной. Национальную команду возглавил Валерий Карпин, у которого с Дзюбой давний конфликт. Сейчас «Трабзонспор» может стать отличным местом для перезапуска Дзюбой карьеры. Чемпионат Турции не самый сложный, но и достаточно престижный, как раз уровня РПЛ. А в РПЛ Дзюба играть умеет.

Кирилл Щетинин (19 лет, «Ростов»). 17 матчей, 3 гола в Молодёжной лиге

А пока слухи об уходе двух лидеров атаки ещё остаются слухами, «Зенит» расстался с молодым Щетининым, которого арендовал «Ростов».

Трансферное окно в России закроется через месяц, и у «Зенита» ещё достаточно времени, чтобы найти замену иЛунёву, и Дриусси и, возможно, Азмуну.