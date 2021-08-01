Пилот «Альпина» Эстебан Окон стал победителем «Гран-при Венгрии». Для него это первая победа в карьере. Второе место занял пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира Себастьян Феттель из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог закончить гонку, как и ещё пять пилотов. Четверо из них снялись на первом же круге. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас на первом повороте допустил ошибку при торможении, врезался болид Ландо Норриса («Макларен»). Тот потерял управление и врезался в лидера общего зачёта Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Боттас по инерции протаранил еще одного гонщика «Ред Булла» Серхио Переса. В результате на трассу вернулся только Ферстаппен.

Также на первом круге снялся Шарль Леклер из «Феррари», а позднее гонку не смог завершить и Лэнс Стролл из «Астон Мартина».

Партнёр Мазепина Мик Шумахер стал предпоследним, кто смог завершить гонку.