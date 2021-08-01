«Зенит» объявил состав на матч второго тура чемпионата России по футболу против «Ростова». С первых минут на поле появится лидер атак петербуржцев Сердар Азмун. Иранец был близок к переходу в «Байер», но по данным СМИ сделка в последний момент сорвалась.

Полностью заявка петербуржцев выглядит следующим образом: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев, Ерохин — Азмун, Дзюба. Запасные — Одоевский, Королёв, Чистяков, Хотулев, Круговой, Кравцов, Сутормин, Мостовой, Кузнецов.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра пройдёт на «Ростов Арене», начало — в 20:00 по московскому времени.