Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен упустил лидерство в зачёте «Формулы-1» в сезоне-2021 по итогам «Гран-при Венгрии». Голландский гонщик лидировал до сегодняшнего дня, однако на трассе «Хунгароринг» стал лишь десятым, набрав одно очко.

Всего на счету Хэмилтона стало 186 баллов. Во главу рейтинга вырвался действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который в сегодняшней гонке стал третьим.

Примечательно, что лидерство Ферстаппен упустил в результате двух аварий не по своей вине. На предыдущем «Гран-при Великобритании» Хэмилтон врезался в него уже на первом круге и избежал строгого наказания, а в результате выиграл гонку. «Ред Булл» подавал жалобу в FIA, но она была отклонена. В сегодняшней гонке аварию также на первом круге спровоцировал уже другой гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас. В результате столкновения пострадали сам Боттас, Ферстаппен, его партнёр по команде Серхио Перес (5-е место в зачёте сезона) и Ландо Норрис из «Макларена» (3-е место в зачёте сезона). Из четверых на трассу смог вернуться только Ферстаппен, чей болид серьёзно пострадал. В результате он пришёл к финишу только десятым.

До двух аварий на первом круге Ферстаппен выиграл три гонки подряд.