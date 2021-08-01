«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Уралом» в матче второго тура чемпионата России по футболу — 1:1. Счёт открыл форвард екатеринбуржцев Андрей Панюков на 32-й минуте. На 55-й Тимур Сулейманов провёл ответный мяч.

Команды играли в следующих составах:

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Аугустыняк, Герасимов, Адамов, Подберёзкин Гагнидзе, 58), Егорычев, Йовичич (Мишкин, 70), Железнов (Максименко, 69), Бикфалви, Панюков (Агеев, 57).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев (Горбунов, 81), Масоэро, Миладинович, Козлов, Шарипов, Сапета (Сулейманов, 46), Калинский, Гоцук, Ткачук (Пенчиков, 77), Шарипов.

«Нижний Новгород» в межсезонье возглавил бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков. В стартовом туре нижегородцы обыграли дома «Сочи» (1:0), «Урал» дома уступил «Краснодару» (0:3).

Встреча прошла на Центральном стадионе в Екатеринбурге, судил её Алексей Амелин.