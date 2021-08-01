В Ростове-на-Дону стартовал матч второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом». С первых минут на поле появится лидер атак петербуржцев Сердар Азмун. Иранец был близок к переходу в «Байер», но по данным СМИ сделка в последний момент сорвалась.

Полностью стартовые составы команд выглядят таким образом:

«Ростов»: Бабурин — Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Калинин — Алмквист, Мамаев, Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев, Ерохин — Азмун, Дзюба.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра проходит на «Ростов Арене», судит её Виталий Мешков.