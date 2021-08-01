2 августа на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей. Россияне поборются за золото в семи дисциплинах в стрельбе, спортивной гимнастике, велоспорте, борьбе и конном спорте. Также два борца выступят в утешительном раунде и могут завоевать бронзовые награды.

Полное расписание финалов на Олимпиаде-2020 (в скобках указаны стадии, на которых россияне вступят в борьбу 2 августа):

4:20 лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в длину

5:50 лёгкая атлетика, женщины, 100 м с барьерами

7:00 бадминтон, женщины, парный разряд, матч за 3-е место

7:33 парусный спорт, женщины, 49erFX

7:50 бадминтон, женщины, парный разряд, финал

8:30 стрельба, мужчины, скоростной пистолет 25 м (Леонид Екимов в квалификации)

9:33 парусный спорт, мужчины, 49er

9:50 тяжёлая атлетика, женщины, до 87 кг

10:50 стрельба, мужчины, винтовка 50 м (Сергей Каменский)

11:00 спортивная гимнастика, мужчины, кольца (Денис Аблязин)

11:00 конный спорт, команды, конкур

11:57 спортивная гимнастика, женщины, вольные упражнения (Виктория Листунова, Ангелина Мельникова)

12:06 велоспорт, женщины, трек, командный спринт, за 3-е место и финал (Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова в квалификации)

12:51 спортивная гимнастика, мужчины, опорный прыжок (Никита Нагорный, Денис Аблязин)

13:30 греко-римская борьба, до 60 кг, за 3-е место и финал (Сергей Емелин в утешительном раунде)

13:30 греко-римская борьба, до 130 кг, за 3-е место и финал (Сергей Семёнов в утешительном раунде)13:50 тяжёлая атлетика, женщины, свыше 87 кг

14:00 лёгкая атлетика, женщины, метание диска

14:00 бадминтон, мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место

14:45 конный спорт, индивидуальное первенство, конкур (Андрей Митин, Михаил Настенко)

14:50 бадминтон, мужчины, одиночный разряд, финал

14:55 вольная борьба, женщины, до 76 кг, за 3-е место и финал

15:15 лёгкая атлетика, женщины, 3000 м с препятствиями

15:40 лёгкая атлетика, женщины, 5000 м

Время начала соревнований может быть изменено