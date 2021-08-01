«Зенит» повёл в выездном матче 2-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». На 30-й минуте счёт открыл Александр Ерохин, замкнувший головой навес от Далера Кузяева. Для 31-летнего хавбека этот гол стал вторым в двух играх сезона.

Через пять минут Сердар Азмун реализовал пенальти, сделав счёт 2:0. Для иранца это тоже второй мяч в двух играх. Недавно в СМИ появилась информация, что Азмун перейдёт из «Зенита» в «Байер», но в последний момент сделка сорвалась.

Команды играют в следующих составах:

«Ростов»: Бабурин — Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Калинин — Алмквист, Мамаев, Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев, Ерохин — Азмун, Дзюба.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра проходит на «Ростов Арене», судит её Виталий Мешков.