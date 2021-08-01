2 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются представители стрельбы, велоспорта, борьбы, спортивной гимнастики и конного спорта.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

2:30 стрельба, мужчины, скоростной пистолет 25 м, квалификация (Леонид Екимов)

8:30 стрельба, мужчины, скоростной пистолет 25 м, финал

3:00 лёгкая атлетика, мужчины, метание молота, квалификация (Валерий Пронкин)

3:21 гребля, мужчины, байдарки-одиночки, спринт, 1000 м, квалификация (Максим Спесивцев, Роман Аношкин)

6:37 гребля, мужчины, байдарки-одиночки, спринт, 1000 м, 1/4 финала

3:30 гребля, женщины, байдарки-одиночки, спринт, 200 м, квалификация (Наталья Подольская, Светлана Черниговская)

6:00 гребля, женщины, байдарки-одиночки, спринт, 200 м, 1/4 финала

4:13 гребля, мужчины, каноэ-двойки, спринт, 1000 м, квалификация (Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь)

6:21 гребля, мужчины, каноэ-двойки, спринт, 1000 м, 1/4 финала

5:00 греко-римская борьба, до 60 кг, утешительный раунд, Сергей Емелин – Ильдар Хафизов (США)

13:30 греко-римская борьба, до 60 кг, за 3-е место

5:00 греко-римская борьба, до 130 кг, утешительный раунд, Сергей Семёнов – Элиас Куосманен (Финляндия)

13:30 греко-римская борьба, до 130 кг, за 3-е место

5:08 гребля, женщины, байдарки-двойки, спринт, 500 м, квалификация (Кира Степанова/Варвара Баранова)

7:08 гребля, женщины, байдарки-двойки, спринт, 500 м, 1/4 финала

5:30 греко-римская борьба, до 77 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Александр Чехиркин – Альфонсо Лейва Йепес (Мексика)

12:15 греко-римская борьба, до 77 кг, 1/2 финала

5:30 вольная борьба, женщины, до 68 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Ханум Велиева – Даниэль Лаппаж (Канада)

12:15 вольная борьба, женщины, до 68 кг, 1/2 финала

5:30 стрельба, мужчины, винтовка 50 м, квалификация (Сергей Каменский)

10:50 стрельба, мужчины, винтовка 50 м, финал

5:30 греко-римская борьба, до 97 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Муса Евлоев – Георгий Мелия (Грузия)

8:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/8 финала, Константин Семёнов/Илья Лешуков – Марко Гримальт/Эстебан Гримальт (Чили)

8:20 волейбол, женщины, групповой турнир, Россия — Турция

8:35 парусный спорт, мужчины, 470, гонки 9-10 (Павел Созыкин/Денис Грибанов)

9:00 прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м, квалификация (Никита Шлейхер, Евгений Кузнецов)

9:30 велоспорт, женщины, трек, командный спринт, квалификация (Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова)

10:50 велоспорт, женщины, трек, командный спринт, первый раунд

12:00 велоспорт, женщины, трек, командный спринт, за 5-6 и 7-8 место

12:06 велоспорт, женщины, трек, командный спринт, за 3-е место и финал

11:00 спортивная гимнастика, мужчины, кольца (Денис Аблязин)

12:51 спортивная гимнастика, мужчины, опорный прыжок (Никита Нагорный, Денис Аблязин)

11:57 спортивная гимнастика, женщины, вольные упражнения (Виктория Листунова, Ангелина Мельникова)

12:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/8 финала, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский – Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания)

13:20 лёгкая атлетика, женщины, прыжки с шестом, квалификация (Анжелика Сидорова)

13:30 синхронное плавание, дуэты, произвольная программа (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина)

14:45 конный спорт, индивидуальное первенство, конкур (Андрей Митин, Михаил Настенко)

Время начала соревнований может быть изменено