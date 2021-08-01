«Ростов» сократил отставание от «Зенита» в матче второго тура чемпионата России по футболу. В добавленное к первому тайму время форвард дончан Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар, который был назначен после фола на нём же.

Форвард сделал счёт 1:2. «Зенит» открыл счёт на 30-й минуте — отличился Александр Ерохин. Через пять минут Сердар Азмун реализовал 11-метровый удар, сделав счёт 2:0.

Команды играют в следующих составах:

«Ростов»: Бабурин — Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Калинин — Алмквист, Мамаев, Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев, Ерохин — Азмун, Дзюба.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра проходит на «Ростов Арене», судит её Виталий Мешков.