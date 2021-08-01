Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном Твиттере сообщил, что взял под контроль ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Спортсменка, принмающая участие в Олимпиаде-2020 в Токио, выступила с публичной критикой в адрес белорусских спортивных функционеров. По мнению спортсменки, они не смогли организовать работу в организации. После этого стало известно, что представители сборной Белоруссии сняли её со стартов и увезли под охраной с вещами в сторону аэропорта.

Тимановская обратилась к МОК с просьбой оказать помощь, заявив о давлении властей. Посольство Польши в Токио уже выразило готовность оказать помощь Тимановской.

В МОК сообщили, что побеседовали с Тимановской, сейчас её сопровождает сотрудник оркомитета «Токио-2020». Стороны продолжат сотрудничество с властями, чтобы определить дальнейшие шаги.