Жена полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан сделала сюрприз своему мужу. Супруга привела украинского футболиста на стадион, где ворота были украшены голубыми и розовыми шариками. В воротах были подвешены гигантские футбольные мячи.

Зинченко разбил центральный мяч ударом обычного мяча, и поле заполнил розовый дым: так жена сообщила, что ждёт девочку. После этого на табло арены появилась надпись «Это девочка».

Зинченко узнал пол ребёнка. Видео — инстаграм pic.twitter.com/a9jqTVmBWe — Великий Твитсби (@greattvetor) August 1, 2021

Пара поженилась в августе 2020 года. 4 июня стало известно о беременности Влады.

Зинченко начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году, а через год стал футболистом «Манчестер Сити». После сезона в аренде в ПСВ он вернулся в состав «горожан» и выиграл в их составе три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги. В 2021 году Зинченко добрался с «Сити» до финала Лиги чемпионов, а со сборной Украины дошёл до четвертьфинала Евро-2020.