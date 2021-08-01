«Зенит» забил третий мяч в ворота «Ростова» в матче второго тура чемпионата России по футболу. На 74-й минуте отличился полузащитник Вендел, сделавший счёт 3:1.

Первые два мяча «Зенит» провёл на 30-й и 35-й минуте. Сперва отличился Александр Ерохин, затем Сердар Азмун реализовал пенальти. На счету обоих футболистов по два мяча в двух играх чемпионата-2021/22. При этом Ерохин в эпизоде с голом Вендела отдал ему голевой пас.

«Ростов» ответил голом Николая Комличенко с пенальти в добавленное к первому тайму время.

«Ростов»: Бабурин — Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин — Алмквист, Мамаев, Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев, Ерохин — Азмун, Дзюба.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра проходит на «Ростов Арене», судит её Виталий Мешков.