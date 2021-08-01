«Ростов» сократил отставание в матче второго тура чемпионата России по футболу против «Зенита». На 85-й минуте Максим Осипенко поразил ворота Михаила Кержакова. Счёт стал 3:2 в пользу петербуржцев.

В составе «Зенита» в первом тайме отличились Александр Ерохин и Сердар Азмун с пенальти. «Ростов» ответил реализованным 11-метровым в исполнении Николая Комличенко. Во второй половине встречи Вендел снова сделал преимущество «Зенита» в два мяча.

Команды играют в следующих составах:

«Ростов»: Бабурин — Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин — Алмквист (Тугарев, 81), Мамаев (Гигович, 81), Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел (Круговой, 86), Кузяев (Кравцов, 86), Ерохин — Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

Напомним, что «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России.

Игра проходит на «Ростов Арене», судит её Виталий Мешков.