«Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура чемпионата России по футболу — 4:2. На 30-й минуте Александр Ерохин открыл счёт, через пять минут Сердар Азмун реализовал пенальти. На счету обоих по два мяча в двух играх. В концовке первого тайма Николай Комличенко также реализовал 11-метровый удар, сократив отставание дончан.

На 74-й минуте Вендел забил третий мяч зенитовцев. Максим Осипенко на 84-й снова сократил отставание до минимума. Уже в добавленное ко второму тайму время Ерохин оформил дубль и возглавил таблицу бомбардиров РПЛ. Примечательно, что в моменте с голом Вендела он также отдал голевой пас.

Команды играли в следующих составах:

«Ростов»: Бабурин — Терентьев (Фольмер, 69), Осипенко, Хаджикадунич (Лангович), Калинин — Алмквист (Тугарев, 81), Мамаев (Гигович, 81), Глебов, Хасимото, Байрамян, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий (Чистяков, 73), Ловрен, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел (Круговой, 86), Кузяев (Кравцов, 86), Ерохин — Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

«Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который совмещает посты в клубе и сборной России. После его назначения в национальную команду «Ростов» два домашних поражения в двух турах со старта сезона. В первом туре жёлто-синие уступили «Динамо» (0:2).

На счету «Зенита» две победы в двух играх: в стартовом туре сине-бело-голубые победили «Химки» 3:1.

Игра прошла на «Ростов Арене», судил её Виталий Мешков.