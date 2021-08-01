«Химки» победили «Краснодар» в выездном матче второго тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Илья Кухарчук на 63-й минуте. Кубанцы могли забить в этой встрече, но Виктор Классон на 15-й минуте не реализовал пенальти.

Команды играли в следующих составах:

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Кайо, Сорокин, Вилена, Черников, Газинский (Кордоба, 58), Сперцян, Классон (Сулейманов, 76), Кабелла, Ионов (Ильин, 76).

«Химки»: Лантратов, Стойнович (Камышев, 90+3), Тихий, Филин, Идову, Сабович (Трошечкин, 73), Дагерстоль, Глушаков, Набиуллин, Кухарчук (Соколов, 90+7), Себай.

Игра состоялась на стадионе «Краснодар», судил её Артём Любимов.

В первом туре «Химки» дома уступили «Зениту» (1:3), а «Краснодар» разгромил «Урал».