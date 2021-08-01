Российская лёгкая атлетика в последние годы пребывает в предельно напряжённой ситуации: из-за прегрешений предыдущих руководителей федерации россияне уже несколько лет вынуждены выступать на турнирах в нейтральном статусе, который, к тому же, приходится выпрашивать.

С другой стороны, у этого есть и свои плюсы: к легкоатлетам приковано больше внимания болельщиков, ведь каждый их успех – это борьба не только с соперниками, но и с внешними обстоятельствами.

Суровая World Athletics разрешила России взять на Олимпиаду в Токио только десятерых представителей лёгкой атлетики, и федерация оказалась в непростой ситуации: в любом случае кого-то приходилось бы отсеивать не по спортивному, а по бюрократическому принципу. А десятку легкоатлетов оказывалось дополнительное давление: ведь их участие в Олимпиаде означало неучастие других. И в результате такое давление вышло боком как минимум одной участнице.

Прыгунья в длину Дарья Клишина никогда не была любимицей российских фанатов. Девушка живёт и тренируется в США, активно ведёт Инстаграм, где часто выкладывает соблазнительные фото (а в сознании многих болельщиков до сих пор сидит клише, что спортсмен должен 24/7 думать только о спорте). А ещё одним сильным ударом по репутации Клишиной стала Олимпиада в Рио. Тогда она стала единственной представительницей российской лёгкой атлетики. Изначально World Athletics (тогда – IAAF) и МОК не пускали вообще никого, но право Клишиной удалось отстоять адвокату (кстати, ему же удалось отстоять участие в Играх в Токио пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева).

Особое положение Клишиной вкупе с её жизнью в США вызвало недовольство у многих фанатов: они были недовольны тем, что она «не вместе с коллективом», а кто-то даже обвинял в «предательстве». Любители писать петиции даже попробовали потребовать у ОКР лишить её российского спортивного гражданства (в итоге петиция собрала всего около сотни подписей).

Тогда пожар удалось погасить одному из наших ведущих легкоатлетов – Сергею Шубенкову. Он сам не получил допуск на Олимпиаду, но написал насчёт соотечественницы: «Отстаньте на…. от Клишиной. Мы тут пашем как кони не для того, чтоб потом дома сидеть «за компанию».

Правда, на самой Олимпиаде Клишина показала лишь девятый результат, за что получила язвительные комментарии в духе «ну вот и зачем вообще ехала».

Но уже через год после этого прыгунья в длину стала серебряным призёром чемпионата мира в Лондоне и остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы в помещении. При составлении списка «великолепной десятки» Клишина была одной из тех, по поводу кого не возникало никаких вопросов. В марте она прыгнула на турнире в США 7,01, и у тренеров не было сомнений в её готовности, даже несмотря на неучастие в ряде турниров весной.

И вот наступило 1 августа. Квалификационные прыжки, казалось бы, Дарья должна пройти без видимых проблем. Первая попытка – заступ. Ничего, бывает. Вторая попытка – заступ. А гораздо хуже, что поднялась после второго прыжка Клишина, держась за бедро. Её нога проскользнула вперёд, и легкоатлетка потянула бедро.

На третий прыжок она выходила, постоянно поглядывая на тренера и массируя бедро. Разбег – и тут Клишина останавливается, хватается за ногу и кривится от сильной боли. Три неудачные попытки, и легкоатлетка становится последней в списке участников Олимпиады.

Сама Клишина покинуть стадион не смогла. Стюарды увезли её в инвалидном кресле. В финал легкоатлетки с результатом 6,60. А лучшая в квалификации сербка Ивана Шпанович прыгнула на 7,00.

И, словно этого было мало, на россиянку началась настоящая атака в соцсетях. Фанаты не могли простить, что одна из десяти надежд не просто их не оправдала, а вообще по большому счёту не показала ничего.

«Ужас», «Позорище!!!», «Запороть три попытки!!! А вы точно спортсмен??», «В Токио только фотографироваться пошли?», «Клишина — странный спортсмен, она как бы есть, но её как бы нет», «на… на Олимпиаду взяли, за симпатичное личико, что ли?!»

Вот лишь малая часть комментариев, которые сыпались на Клишину в соцсетях. А заодно опять вспомнились предложения лишить её гражданства.

Отчасти боль болельщиков можно понять: всё же при ограничениях на число участников каждый из них становится на вес золото. Но такая агрессия… По уровню агрессии создалось впечатление, что Клишина специально заняла чьё-то место, лишь бы намеренно слить своё выступление и лишить Россию медали. Поневоле вспоминается недавний инцидент с футболистом «Алании» Владимиром Хубуловым, который написал теннисистке Дарье Касаткиной матерные оскорбления в личку Инстаграма после её поражения на Уимблдоне.

Клишина, пять лет готовившаяся к Олимпиаде, получает травму ноги, покидает стадион в инвалидном кресле, врачи у неё диагностируют надрыв мышцы бедра (интересно, она её тоже специально надорвала?), а агрессивные фанаты вместо слов поддержки начинают поливать её грязью.

Можно провести параллели с другим разочарованием Олимпиады, уже по ту сторону океана – Симоной Байлз. Гимнастка ехала за россыпью золотых медалей, а в итоге снялась со всех соревнований после одного неудачного выступления в командном многоборье. А ведь Байлз тоже занимала чьё-то место в составе. Кто-то другой мог исполнить мечту и поехать на Олимпиаду. И взять серебро в команде. Но поехала Байлз. Для того, чтобы отказаться от участия.

В результате Симона получила невероятный уровень поддержки. Пожелания удачи её написали даже многие видные политики, включая даже пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Почему мы не можем так же поддерживать своих спортсменов при их неудачах? Они нужны нам лишь для побед?