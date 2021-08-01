«Лилль» стал обладателем Суперкубка Франции. В матче за титул «бульдоги» в статусе чемпионов Франции с минимальным счётом обыграли победителя Кубка страны «ПСЖ» — 1:0. Единственный мяч провёл португалец Шека на 45-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

«Лилль»: Жардим — Джало, Фонте, Ботман, Мандаваа — Луис Араужо (Иконе, 85), Андре, Шека (Языджы, 79), Бамба (Брдарич, 85) — Дэвид (Веа, 76), Йылмаз.

«ПСЖ»: Навас — Хакими, Керер, Кимпембе (Курзава, 81), Диалло — Данилу, Эррера, Дина (Вейналдум, 71) — Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди, Дракслер.

Суперкубок Франции впервые с 2013 года достался не «ПСЖ». До этого парижане выигрывали его восемь раз подряд. Всего на их счету рекордные десять титулов. «Лилль» до этого дважды проигрывал в матче за Суперкубок — в 1955 и 2011 году, эта победа стала для него первой в истории.