Боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой завоевали бронзу Олимпиады-2020. Симона Байлз снялась с очередных соревнований. Дарья Клишина драматично закончила участие в Играх. Карен Хачанов взял серебро в мужском теннисном турнире. В теннисном миксте состоялся российский финал. «Зенит» одержал вторую победу в чемпионате России. Самые интересные новости 1 августа – в дайджесте Nevasport.

Боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио

Российский боксёр Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В ½ финала россиянин уступил сопернику из Великобритании Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей, и стал обладателем бронзовой медали Олимпиады.

Американские пловцы взяли золото в эстафете 4х100 м, россияне — четвертые

Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. Россияне показали результат в 3.29,22.

Дарья Клишина не смогла выйти в финал турнира по прыжкам в длину на ОИ в Токио и покинула стадион на коляске

Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал турнира по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Токио. В квалификации Клишина совершила два заступа, а во время третьей попытки спортсменка получила травму бедра. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть площадку, уехав со стадиона на инвалидном кресле.

Сборная России по волейболу обыграла Тунис и вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

Волейболисты сборной России в заключительном матче группового этапа обыграли сборную Туниса и вышли в плей-офф турнира Олимпийских игр в Токио. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. На групповом этапе у России лишь одно поражение — против сборной Франции.

Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на ОИ в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз объявила о том, что не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Напомним, ранее спортсменка досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, став серебряным призёром Олимпиады. Также гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований в брусьях и опорном прыжке, сославшись на психологические проблемы.

Боксер Замковой завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. В полуфинале Замковой, выступающий в категории до 69 кг, уступил кубинскому боксеру Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей.

Теннисист Карен Хачанов завоевал серебро на ОИ в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в финале теннисного турнира немцу Александру Звереву, завоевав серебро Олимпийских игр в Токио. Счет по партиям составил 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Гимнастка Ильянкова завоевала серебро на ОИ в Токио

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. В соревнованиях на брусьях Ильянкова заняла второе место с результатом 14.833 балла. Для Анастасии — это первая олимпийская медаль в карьере.

Российские рапиристы завоевали серебро Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная России по фехтованию на рапире в составе Антона и Кирилла Бородачевых, Тимура Сафина и Владислава Мыльникова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио. В финале россияне уступили соперникам из Франции со счетом 45:26.

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Сообщается, что срок действия соглашения между специалистом и сборной подошел к концу.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в финале турнира ОИ в Токио

Российские теннисисты в финальном поединке микста разыграли золотые и серебряные медали Олимпиады в Токио. По итогам встречи золото досталось паре Анастасия Павлюченкова/ Андрей Рублев. Серебро у дуэта Елена Веснина/ Аслан Карацев. Счет по партиям составил 3:6, 7:6, 11:13. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Японии

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую депортируют из Японии в Беларусь против ее воли. По сообщению телеграм-канала «Фонд спортивной солидарности» спортсменку сняли со стартов представители сборной Белоруссии и увезли под охраной с вещами в сторону аэропорта. В инцидент пришлось вмешаться даже японской полиции.

Официально: «Краснодар» подпишет Крыховяка

«Краснодар» достиг предварительной договоренности по трансферу полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сообщается, что в ближайшее время футболист присоединиться к команде в Краснодаре. Соглашение Крыховяка с«Краснодаром» будет подписано после прохождения им медицинского осмотра. Срок действия контракта и сумма перехода пока не разглашается.

В мужских прыжках в высоту — два первых места. Акименко и Иванюк — без медалей

Сразу два легкоатлета выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту. Первое место поделили катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Оба взяли высоту 2,37 м, затратив одинаковое число попыток. Бронзу взял Максим Недосеков из Белоруссии, который потратил больше попыток на ту же высоту.

Окон выиграл «Гран-при Венгрии», Мазепин и ещё пять гонщиков не финишировали

Пилот «Альпина» Эстебан Окон стал победителем «Гран-при Венгрии». Для него это первая победа в карьере. Второе место занял пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира Себастьян Феттель из «Мерседеса». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог закончить гонку, как и ещё пять пилотов.

«Зенит» победил «Ростов», у Карпина два домашних поражения в двух играх

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура чемпионата России по футболу — 4:2. На счету «Зенита» две победы в двух играх: в стартовом туре сине-бело-голубые победили «Химки» 3:1.

«Химки» после поражения от «Зенита» обыграли «Краснодар»

«Химки» победили «Краснодар» в выездном матче второго тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Илья Кухарчук на 63-й минуте. Кубанцы могли забить в этой встрече, но Виктор Классон на 15-й минуте не реализовал пенальти.