Женская сборная России по волейболу сегодня, 2 августа, встречается с командой Турции в рамках пятого тура группового этапа Олимпиады. Игра на стадионе «Ариаке Арена» началась в 08:20 по московскому времени.

Российская команда во главе с Серджо Бузато уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. На старте Олимпиады россиянки потерпели поражение от Италии, но затем выиграли три встречи подряд — у Аргентины, Китая и США. Сейчас наши соотечественницы занимают второе место в турнирной таблице группы В.

Сборная Турции тоже обыграла Китай и Аргентину, но уступила США и Италии. Команда занимает четвертое место в таблице.

Напомним, в олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. В плей-офф выходят по четыре сборные из каждой шестерки.