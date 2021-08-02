Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, в финальном матче обыграв Мексику. Игра проходила в Лас-Вегасе на стадионе «Эллиджиант» и завершилась в дополнительное время со счетом 1:0.

Основное время матча прошло без забитых голов. Автором единственного мяча стал Майлз Робинсон, отличившийся в овертайме на 117-й минуте. В составе победителей желтую карточку получил Келлин Акоста, у мексиканцев по «горчичнику» заработали и Эктор Эррера, Хесус Гальярдо и Эдсон Альварес.

Стоит отметить, что сборная США прошла весь турнир без поражений, одержав шесть побед в шести матчах. На групповом этапе американцы обыграли Гаити, Мартинику и Канаду, в четвертьфинале — Ямайку, в полуфинале — Катар.

Мексика на групповом этапе сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго, а также обыграла Гватемалу и Сальвадор. В четвертьфинале мексиканцы одолели Гондурас, в полуфинале — Канаду.