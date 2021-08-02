На летних Олимпийских играх в Токио стартуют соревнования по синхронному плаванию. Сегодня, 2 августа, состоятся предварительные соревнования в произвольной программе среди дуэтов. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Всего на старт выйдут 22 пару. Сборную России будут представлять пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко.

Стоит отметить, что для Ромашиной эта Олимпиада станет уже четвертой в карьере. В Рио-2018 Светлана взяла золото в дуэте с Натальей Ищенко.

Напомним, Олимпиада должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Сейчас сборная России занимает пятое место в медальном зачете.