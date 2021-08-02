Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на олимпиаде в Токио. В квалификации он показал лучший результат — 1183.

В финале выступят восемь спортсменов. Соперниками Каменского будут представители Норвегии, Украины, Китая, Белоруссии и Хорватии. Борьба за медали начнется в 10:50 по московскому времени.

Напомним, у Каменского уже есть одна медаль Олимпиады в Токио. Ранее он стал бронзовым призером в стрельбе с 10 метров в миксте, где выступал с Юлией Каримовой.

Напомним, Игры, перенесенные с прошлого года, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На сегодняшний день сборная России идет на пятом месте в медальном зачете, имея 44 награды: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.