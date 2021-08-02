Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин», дисквалифицирован по итогам гонки на Гран-при Венгрии.

Немецкий гонщик финишировал вторым, но затем был исключен из итогового протокола. Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен быть не менее литра. Феттель же завершил гонку, имея в баке всего 0,3 л топлива.

При этом в «Астон Мартин» заявили, что в баке должно оставаться еще почти полтора литра топлива, но извлечь его комиссары не смогли. Однако в регламенте есть уточнение, что извлечение топливо должно происходить без проблем.

После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вышедший в лидеры чемпионата. Третье место досталось Карлосу Сайнсу из «Феррари».

Примечательно, что в очковую зону попали сразу два пилота «Уильямса»: у Николаса Латифи теперь шесть очков, у Джорджа Расселла — четыре.