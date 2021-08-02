Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова оценила свое выступление на летней Олимпиаде в Токио. Россиянка выступала на дистанции 100 м брассом, где заняла пятое место.

По словам Ефимовой, организму тяжело, когда финальные заплывы проходят утром. Именно из-за расписания все плывут медленно, а мировые рекорды устанавливаются редко.

«Все в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Кто проснулся, тот и победил. Я, скорее всего, выгорела эмоционально, потому что проделана колоссальная работа. Перетренировалась, перехотела», — добавила Ефимова.

По мнению россиянки, она бы выступила намного лучше, если бы Олимпиада состоялась в 2020 году.

«Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, в активе Ефимовой бронза Олимпиады в Лондоне-2012 и два серебра в Рио-2016. Спортсменка шесть раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз — на чемпионатах Европы.