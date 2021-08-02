Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали Олимпийских игр в Токио.

Павлюченкова выступала в микст-дуэте с Андреем Рублевым, в финальном матче олимпийского турнира они обыграли своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

«Olympic Champions аааа!!! Не верится, но мы сделали это! Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются», — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, российские теннисисты принесли три медали в копилку олимпийской команды. Павлюченкова и Рублев взяли золото, Веснина и Карацев — серебро. Еще одно серебро завоевал Карен Хачанов в одиночном разряде, уступив немцу Александру Звереву в финальном матче.