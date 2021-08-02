Американский пловец Райан Мерфи побеседовал с россиянами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым после своих слов, что в финале их заплыва «не все было чисто».

Напомним, Рылов взял золото Олимпиады на дистанции 200 м на спине, Мёрфи стал вторым.

Американец объяснил, что вопрос о допинге в плавании ему задали в неподходящее время. Он имел в виду лишь то, что данная проблема действительно существует, однако не делал отсылок к конкретным странам или спортсменам. По его мнению, недопонимание возникло из-за неправильного перевода.

«В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения», — приводит слова Мёрфи сайт «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент сборная России идет на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио, команда США поднялась на вторую строчку.