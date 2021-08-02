На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по легкой атлетике. Сегодня, 2 августа, в борьбу выступают россияне Анжелика Сидорова и Валерий Пронкин.

В 13:20 по московскому времени стартует квалификация в прыжках с шестом, где выступит Сидорова. Для попадания в финал необходимо выполнить норматив 4,70 м, однако россиянка в этом сезоне уже брала высоту 4,91.

Также сегодня состоятся предварительные соревнования по метанию молота, где в сектор выйдет россиянин Пронкин. Для попадания в финал Олимпиады ему необходимо послать снаряд на 77,50 м.

Напомним, Игры в Токио, перенесенные с прошлого года, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Сейчас сборная России занимает пятое место в медальном зачете.