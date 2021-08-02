Россиянин Максим Спесивцев вышел в полуфинал в каноэ-одиночках на 1000 метров в рамках летней Олимпиады в Токио.

Спесивцев показал лучшее время в своем заезде, преодолев дистанцию за 3:44.136. Со вторым результатом финишировал китаец Дун Чжан, также пробившийся в полуфинал.

В соревнованиях также принимал участие россиянин Роман Аношкин. Он показал третий результат в четвертьфинале и не вышел в следующую стадию.

Напомним, летние Олимпийские игры, перенесенные с прошлого года, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете, имея 44 награды: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых.