На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 2 августа, будут разыграны медали на кольцах и опорном прыжке у мужчин, а также на вольных упражнениях у женщин. Финалы стартуют в 11:00 по московскому времени.
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На кольцах Россию будет представлять Денис Аблязин. Затем он выступит в опорном прыжке, где за медали также будет бороться Никита Нагорный. В вольных упражнениях выступят россиянки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.
Напомним, ранее россияне взяли золото в мужском и женском командном многоборье. Также Нагорный и Мельникова завоевали бронзовые медали личного первенства, а Анастасия Ильянкова — серебро на брусьях.
«БЕЗ ГИМНА И ФЛАГА — НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА», о которой, не смолкая, вопят и воняет та сторона. Помнится, как они, ещё до МОКа и Баха, хотели вычеркнуть роль России в войне с фашизмом, всячески выставляя главным свои последние потуги, хотя весь мир отдавал должное подвигу нашего народа. Тогда появился фильм «Неизвестная война». Молодое поколение либерастов не знает про это. Россия им не нужна никакая — лишь убитая. Их раздражали красные флаги: — мы их сняли, порвали и сожгли. Никак не хотели мирно существовать с социализмом — её тоже прикончили, коммунистов вышибли из кремля и не только. Угробили, разграбили, разворовали, даже пеньки… Читать далее »