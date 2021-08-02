На Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 2 августа, будут разыграны медали на кольцах и опорном прыжке у мужчин, а также на вольных упражнениях у женщин. Финалы стартуют в 11:00 по московскому времени.

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На кольцах Россию будет представлять Денис Аблязин. Затем он выступит в опорном прыжке, где за медали также будет бороться Никита Нагорный. В вольных упражнениях выступят россиянки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.

Напомним, ранее россияне взяли золото в мужском и женском командном многоборье. Также Нагорный и Мельникова завоевали бронзовые медали личного первенства, а Анастасия Ильянкова — серебро на брусьях.