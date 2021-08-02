На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. В 11:00 по московскому времени стартовал второй день финалов на отдельных снарядах.

Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Сначала состоятся соревнования на кольцах, где Россию будет представлять Денис Аблязин. Затем он выступит в опорном прыжке, где за медали также будет бороться Никита Нагорный. В вольных упражнениях выступят россиянки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.

Напомним, ранее россияне взяли золото в мужском и женском командном многоборье. Также Нагорный и Мельникова завоевали бронзовые медали личного первенства, а Анастасия Ильянкова — серебро на брусьях.