Заключительный перед летней паузой этап Гран-при Формулы-1 получился в прямом смысле слова убойным. Прошедший незадолго до гонки на «Хунгароринге» дождь заставил пилотов переобуться на промежуточную резину, но уже на первом круге произошел масштабный инцидент.

Венгрия перевернула всё с ног на голову

Практически сразу после старта случилась массовая авария: Валттери Боттас выбил страйк, врезавшись в болид «Макларена». Сцепившиеся машины снесли еще и оба болида «Ред Булл», а чуть позади Лэнс Стролл протаранил Шарля Леклера, впечатав его в болид Дэна Риккьярдо. Для Норриса, Стролла, Боттаса, Переса и Леклера гонка на этом была закончена.

В результате заварушки Ферстаппен вылетел за пределы топ-10, в то время как Хэмилтон вырвался в лидеры. Второе и третье места заняли Эстебан Окон и Себастьян Феттель, но главной сенсацией стал прорыв Николаса Латифи на «Уильямсе» с 18-й позиции в очковую зону.

Затем судьи остановили заезд красными флагами, чтобы очистить трассу. Однако за время паузы асфальт успел высохнуть, поэтому все, кроме Хэмилтона, отправились в боксы за сликами. Льюис в гордом одиночестве занял место на трассе, в то время как все остальные на рестарте выехали с пит-лейна. Но тактика «Мерседеса» не сыграла, и через круг Хэмилтон тоже поехал переобуваться на «медиум», а с боксов выехал лишь 14-м: позади него остался только Никита Мазепин. Забегая вперед, скажем, что отыграть отставание британец всё же сумел и финишировал третьим, а после дисквалификации Феттеля и вовсе поднялся на вторую позицию.

Для Мазепина гонка завершилась нелепым сходом из-за столкновения на пит-лейне. Когда Никита направлялся в боксы, «Альфа Ромео» выпустила машину Кими Райкконена буквально ему под колеса. В результате контакта у «Хааса» прогнулась подвеска, и продолжить борьбу россиянин не смог.

Хэмилтону пришлось заехать в боксы трижды по ходу гонки, и с последнего пит-стопа он вышел пятым. Впереди в это время за победу боролись Окон и Феттель. Британец пытался ворваться в это сражение, но опытный Фернандо Алонсо, напарник Окона по «Альпин», решил помочь молодому партнеру и всеми силами кинулся сдерживать Льюиса. Отстоять свою четвертую позицию испанец не сумел, но командную задачу выполнил — не дал «Мерседесу» опередить Эстебана.

Ферстаппен на поврежденной машине был вынужден тащиться в конце десятки: он смог побороться только за попадание в очки, но после снятия Феттеля поднялся на девятую позицию. Себа дисквалифицировали за то, что после финиша у него осталось всего 0,3 литра топлива, в то время как должен был быть как минимум литр. Его отстранение подняло всех вверх на одну строку: Сайнс, таким образом, замкнул топ-3, а «Уильямс» набрал сенсационные десять очков: шесть у Латифи и четыре у Расселла.

Две гонки вернули интригу в чемпионат

Всего две гонки назад безоговорочным лидером сезона шел Макс Ферстаппен: его преимущество было настолько велико, что даже вылетев с трассы в Сильверстоуне, он продолжил возглавлять турнирную таблицу. Но та авария, виновником которой был признан Хэмилтон, приблизила британца к верхушке таблицы.

На домашнем этапе, напомним, Льюис на старте воскресной гонки бесцеремонно отправил Макса в отбойники и выиграл, а пилот «Ред Булл» наблюдал за его триумфом с больничной койки. Несмотря на экстремальный сход соперника, Хэмилтон бурно отпраздновал успех, побегал с флагом по полям и покрасовался перед публикой, чем вызвал гнев большей части фанатов Ф1. Поэтому и вчерашнее попадание Льюиса на подиум зрители восприняли в штыки: на флэш-интервью британец выходил под неодобрительный гул толпы.

Второе место позволило Хэмилтону выйти на первую строчку в зачете пилотов: теперь он опережает Макса на восемь баллов. Отрыв, конечно, не катастрофический: если после паузы гонки окажутся такими же непредсказуемыми, смена лидеров может произойти еще не раз.

Интересно другое: объявит ли «Мерседес» о подписании контракта с Джорджем Расселлом? Во вчерашней гонке Боттас сделал всё, чтобы Тото Вольф, наконец, решился на перемены. Российский экс-пилот Ф1 Виталий Петров считает, что молодой британец может занять место Валттери уже на этапе в бельгийском Спа. Льюису, конечно, такая история не понравится, но статистика говорит за себя: Боттас проигрывает лидеру 87 (!) очков. Расселл же из раза в раз доказывает свою состоятельность: он регулярно выходит во второй сегмент квалификации, дважды пробился в третий, а в Венгрии впервые в карьере финишировал в очковой зоне. Что он покажет, если сядет за руль крутого болида?